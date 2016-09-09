波士頓聯準銀行總裁羅森葛倫 支持漸進升息

波士頓聯準銀行總裁羅森葛倫(Eric Rosengren)周五表達支持逐步升息的立場，他表示若延遲升息太久，可能導致部分資產市場過度沸騰，例如商用房地產。

羅森葛倫指出，就他個人觀點，以目前已公布的數據來看，循序漸進地持續追求貨幣政策正常化，是相當合理的。不過他並未指明在9月20~21日會議是否支持升息。

(工商)