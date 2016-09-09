王菲「幻樂一場」 最貴3萬9000元台幣
王菲將於12月30日在上海舉辦「幻樂一場」演唱會，對於之前謠傳滿天飛的票價，她經紀人陳家瑛表示，最貴票價是7800人民幣（約3萬9000元台幣）， 最便宜為1800人民幣（約9000元台幣），且1800的票佔全場近一半位置，「以一般歌迷的消費力來說，1800的票應該是可以負擔的」。
４年沒辦演唱會的她，為慎重其事，專程飛日本拍攝宣傳海報，９日在演唱會記者會上曝光，她穿著黑色長裙包裹纖細身材，曲線猶如優雅黑天鵝；對於歌迷擔心是否就此封麥，她笑說：「絕不是告別演出」，只是想試一下網路直播。」追問她是否考慮來台灣開唱？她笑回直播台灣也可以看。
對於女兒竇靖童是否擔任她演唱會嘉賓？她直言：「沒有。」透露很欣賞女兒的創作及曲風，「但這場她肯定不會上場，也許有某一些合作，也許會唱她的歌」。
(中時)
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