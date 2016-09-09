準政委談性別 唐鳳：我沒有變性

準政務委員唐鳳今天接受訪問，談到為何要變性時表示，「我沒有變性」，至於在人事資料填無性別，是因為會覺得應要好好溝通，像世界上除黑人及白人之外，還有別種人。

唐鳳今晚利用接受公視今兒少新聞節目「青春發言人」訪問，接受從小學至高中生同學提問，公視先前表示，這是創全球首例，運用3D建模結合VR 虛擬實境，與人在巴黎的唐鳳進行跨國連線。

在節目上，一位小學生提問唐鳳為何要變性？她說「我沒有變性，我一直都是自己樣子」，她舉例，若去南非說一定要勾是白人黑人才能入境，那就勉強勾白人或黑人，但接下來會希望南非法院承認其實還有黃種人。

另一位學生也詢問唐鳳在政務委員人事資料上填寫無性別，為什麼會這樣填？唐鳳回答這就好像南非以前黑人跟白人是分開住不能上一樣學校，若你去南非玩，為何要特別說既不是黑人與白人，你會覺得應要好好溝通除黑人及白人之外得還有別種人，大概是這種想法。

還有一位學生提問，九三年金改革遊行時網路傳說要關掉網路定位，「不然你會監控公務委員回報給蔡政府」，唐鳳說台灣是一個民主的地方，很重要的是大家在和平集會遊行時不應會被秋後算帳，當你出現在街上可能會被認出來，因此大家恐懼不一定是在被定位或網路上，大家恐懼可能是在街頭上遊行會不會被秋後算帳，這是對民主制度本身的信心。

唐鳳說，台灣花了近100年歷史才讓大家覺得上街遊行不會擔心被秋後算帳，這個感覺只要持續下去，讓大家相信在網路表達自己意見不會被秋後算帳，這才是最重要，而不是特定技術，「我自己當然不會做這種事」。

據媒體報導，唐鳳原名唐宗漢，曾在25歲時進行改名和跨性別宣告，當時她在部落格寫下：「不管現在、過去或未來，我很樂意大家用女性的名詞來稱呼我。」

此外，唐鳳稍早在臉書發表「從奇點到眾點」的網路文章，她說，在上個世紀，身為國家的領導者、政府官員與公務人員，有沒有足夠的「判斷力」與「專業能力」，是最重要的評價因素。

她說但在今天，「建立共識的能力」，或許也同樣重要。這個能力的關鍵，不在於面對問題時「知道該怎麼做一定最好」，而是理解大家認為哪些問題是重要的，並且在眾人提出的事實、感受中，找出讓社會能夠相互理解、願意接受的解決方法。

提到台灣做為VR設備的創製基地，以及數位內容的創造者，她認為政府官員及相關部門，應該善用民間的貢獻。「這原本就是我近年來的研究主題，在十月上任成為數位政委之後，更是責無旁貸」。1050909

(中央社)