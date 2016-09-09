陸施行公司重組新政 取消配套融資

中國大陸證監會新聞發言人鄧舸今天表示，發布修改版「上市公司重大資產重組管理辦法」，陸媒證券時報表示，這次修改旨在促進市場估值體系的理性修復，引導更多資金投向實體經濟。

澎湃新聞報導，大陸證券監督管理委員會公布的修改內容主要有三點，一是完善重組上市認定標準，明確累計首次原則的期限為60個月，但創業板上市公司重組與購買的資產屬於金融、創業投資等特定行業兩種情況不適用規則。

二是完善配套監管措施，抑制投機。取消重組上市的配套融資，提高對重組方的實力要求，其中上市公司原控股股東與新進入控股股東的股份都要求鎖定36個月，其他新進入股東的股份鎖定期從目前的12個月延長到24個月等。

三是按照全面監管的原則，強化上市公司和包括證券公司、會計師事務所及資產評估等仲介機構在重組上市過程中的責任，加大問責力度。

中國網報導，重組辦法自6月17日開始徵求意見，收到117份意見，其中有效意見80份。1050909

(中央社)