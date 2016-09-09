參與區域事務 專家：印度是遲緩大象

面對中國大陸崛起，一些學者今天在美國東西中心於新德里舉辦的國際會議上認為，東南亞國家都希望印度能參與區域事務，但印度卻是「遲緩的大象」，呼籲印度要趕快行動。

對此，應邀擔任專題演講嘉賓的印度外交部次長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）坦承，印度對於融入區域、在區域扮演更重要角色的腳步太慢，政府將會加快腳步。

美國智庫東西中心（East-West Center）今天起在新德里舉行「南亞東望政策」（South Asia- Looking East）國際媒體會議，並邀請多國學者、專家和資深媒體人與會，討論南亞與東南亞安全關係、美國在南亞和東南亞的利益及「再平衡」政策等多項議題。

在討論南亞與東南亞安全關係時，泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）戰略與國際研究所高級研究員鍾嘉濱（Kavi Chongkittavorn）等與會學者和專家大多認為，印度是區域主要強權之一，且與東南亞各國都友好，卻遲遲沒有積極參與區域事務。

鍾嘉濱指出，中國大陸近來積極在區域活動，「東協不是中國的朋友」，東協國家都盼望印度能夠參與區域事務，但印度卻是一頭「行動遲緩的大象」，沒有負起一個區域大國應該承擔的責任和角色。

他說，中國大陸已積極在區域推動「一帶一路」等戰略活動，雖然印度總理莫迪上台後，也重提「東望」（Look-East）政策，並要加快「東進政策」（Act East），但現在還看不到實際動作。

鍾嘉濱強調，如果印度不趕快行動，印度不但喪失機會，中國大陸主導的「一帶一路」也將衝擊印度。

蘇傑生稍後也進行專題演講，並在結束後答覆現場提問時說，印度其實在某些方面已經積極參與，且做得不錯，例如和美國簽署相關合作協議，與日本強化軍事關係，並與美日固定舉行「馬拉巴」（Malabar）海上聯合軍演，最近還貸款給越南。

蘇傑生表示，印度與東協是自然而成的合作夥伴（natural partners），在深思熟慮的國家戰略下，「東望」和「東進」政策已更新，印度會加快與東協深化合作的腳步。1050909

(中央社)