前夫再婚娶林若亞 賈靜雯早知情

賈靜雯今在台中出席活動。(CHIN CHIN 整合行銷＆公關提供)

賈靜雯今在台中出席活動。(CHIN CHIN 整合行銷＆公關提供)

賈靜雯女兒咘咘。(取自臉書)

王心恬也出席活動。(CHIN CHIN 整合行銷＆公關提供)

賈靜雯今天出席台中J Boutique活動，她穿Jetezo洋裝，十分亮麗。她前夫孫志浩日前再婚娶林若亞，她當時已公開祝福，今天再被問到，她機靈的說:「我已經回答過了」她表示事前早已知道，所以才能安排梧桐妹的時間，女兒只是去觀禮沒當花童。她平時挑衣服時，老公修杰楷是否給意見？她說大女兒梧桐妹會幫忙，不過小朋友的穿搭風格很「特別」。

(中時)