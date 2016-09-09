射箭》奧運國手高浩文 期盼未來傳承愛
歷經里約奧運洗禮，射箭國手高浩文披國立體大戰袍續戰理事長盃，他坦言經過奧運歷練頗有收穫，長期受到展望會的資助，未來也盼能有所回饋。
高浩文64強賽對到台灣體大黃智盈，連續三回合都輸一分，以0：6敗陣。高浩文表示，奧運結束回國後因為要上課，練箭時間較少，射的時候有點緊張手會抖，所以出現了幾支低分箭。
太魯閣族的高浩文家住秀林鄉重光部落，父親前在多年前發生意外右眼失明，平時和母親種植山蘇維生，家中還有妹妹在學，生活及課業都需協助，自民國88年學齡前，接受世界展望會資助至今，21歲的他目前就讀國立體育大學三年級。
原住民名字「瓦旦」的高浩文，經過奧運洗禮收穫豐碩，「心態上的成長較大吧，以前比賽時，會因為看過對手的比賽影片，知道對手實力很強，就會分心而且對自己沒信心，現在我會告訴自己，專注在比賽中自己的動作，不要想太多。」
高浩文很感謝展望會長年資助，讓他可以安心就學，「如果以後有能力，我也要回過頭來當資助人，傳承展望會的愛。」
(中時電子報)
關鍵字：射箭
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