王菲曝演唱會直播＋VR 沒邀女兒竇靖童

王菲出席發布會，暢談演唱會細節。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

王菲今天（9月9日）晚上現身北京，出席「王菲幻樂一場2016」演唱會發布會，親自宣布將在12月30日於上海開唱。

發布會現場走的是前衛風格，主辦單位以光雕投影技術，投射出幻變的立體帷幕牆面，身著藍色洋裝的王菲在投影中現身，引發全場尖叫。王菲一出場就和媒體打招呼，被主持人稱讚是「天后」時，她則害羞地大喊：「哎媽呀！」俏皮活潑的表現，完全沒有以往的「酷」樣。

據了解，「王菲幻樂一場2016」演唱會製作費高達5000萬元人民幣。監製Ida Wong曾與王菲合作多次，音樂總監則是王菲的好友張亞東，知名導演陳奕仁繼續擔任視像創作總監。形象設計及造型，由Titi Kwan、Zing及Vic Kwan負責。

王菲表示，她親自參與演唱會的曲目選擇，將選唱20多首歌，其中有幾首是以前演唱會沒唱過的歌：「包括我想唱的歌，當然還會照顧觀眾唱他們想聽的歌，一半一半。」對於外界關心的演唱會時長，王菲沒有正面回應，表示：「不是以時間長度決定質量。」

被問到是不是會邀請女兒竇靖童同台，王菲強調沒邀請女兒：「這場沒有，她肯定不會上場，因爲我演唱會從來沒有嘉賓，不過我蠻欣賞童童的音樂，可能會唱她的歌。」

提及演唱會風格，王菲透露將引入VR科技，並表示演唱會要直播，全世界都可以看得到，所以只辦一場。王菲的經紀人陳家瑛表示：「有一天和王菲聊天，她就說要與時俱進，讓世界各地的歌迷不必如此辛苦，每次看演唱會都要從四面八方飛過來，所以我們決定與騰訊視頻合作，直播演唱會。」

王菲也澄清這次並非「告別演出」，笑說：「我沒有這個概念，想試下網路直播，告別（演出）對我來說特別形式化，我不會採取這樣的方式。」

(旺報)