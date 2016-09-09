美將售台MK-48潛射魚雷

我要評比

美國將軍售台MK-48魚雷，圖為潛艦發射魚雷。（圖截自Defense News）

美國國防新聞8日引述中華民國國防部官員的說法表示，經過多年延宕，美方將同意對台出售MK-48先進潛射重型魚雷。

國防新聞（Defense News）8日發自台北的報導指出，台灣國防官員表示，美方將同意對台出售MK-48先進潛射重型魚雷，這項軍售已延宕多年。

中央社今天報導，台灣於1980年代向荷蘭採購的劍龍級「海龍」、「海虎」潛艦，已展開延長使用期改裝計畫，MK-48潛射重型魚雷將裝置在性能提升後的海龍號與海虎號，取代已超過使用期限的德國製重型魚雷。

此外，台灣於2008年花費2億美元對美採購的32枚UGM-84L潛射式魚叉飛彈與發射系統、2枚UTM-84L型演習用彈，以及2枚UTM-84XD驗證與訓練用彈，在裝置與試射後，將提升台灣潛艦的整體戰力。

報導還指台灣推動潛艦國造計畫，擬研發產製8艘攻擊潛艦。依據台灣國防人士的說法，未來台灣將有10艘潛艦，並配備MK-48先進潛射重型魚雷與UGM-84L潛射式魚叉飛彈，中國大陸若要犯台得有所考量。

(中時電子報)