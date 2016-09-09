義大轉戰台南 擊敗統一收下3連勝
中華職棒義大和統一今天在台南棒球場交手，先前在新莊取得2連勝的義大以6比2贏球，在確定轉手富邦後拿下3連勝。
義大犀牛帶著2連勝的氣勢到統一7-ELEVEn獅大本營台南挑戰，義大由藍斯佛（Jared Lansford）先發主投，統一也是由洋投達斯汀（Dustin Crenshaw）掛帥。
藍斯佛以6局僅失1分、送出6次三振的表現拿下勝投，並獲得單場MVP。
5局打完，義大憑著在得點圈適時的攻擊取得5比1領先，9局上再添1分保險分，取得6比1領先，9局下統一劉芙豪貢獻陽春彈追回1分，不過義大投手張耿豪及時穩住陣腳，順利踢館成功。
另外，Lamigo桃猿和中信兄弟在台中洲際棒球場的比賽，因雨順延至11日進行。1050909
(中央社)
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