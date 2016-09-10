新娘不是我！馮德倫情定舒淇 莫文蔚當年分手哭唱《他不愛我》

馮德倫3日無預警宣布和舒淇結婚，舊愛莫文蔚大方獻上祝福。（圖／取材自微博）

近日演藝圈喜事頻傳，繼林心如無預警宣布和霍建華結婚後，著名「黃金剩女」之一的舒淇，也在3日閃電嫁給大2歲男星馮德倫，過去因合作《美少年之戀》結緣，緋聞傳了近20年，始終遭2人否認，認為彼此僅是工作上的夥伴，如今投下震撼彈，讓眾好友與粉絲又驚有喜，紛紛獻上祝福，而其中最令人關注的，就是馮德倫舊愛、交往9年分手的歌手莫文蔚，悄悄在微博留下「在天願作比翼鳥，祝福天下有情人終成眷屬！」雖沒指名道姓，但外界猜測其所指的就是馮德倫，這也再次使得2人過去的一段情成為話題。

莫文蔚與馮德倫同樣因戲結緣，卻未能如外界期盼的走到最後。（圖／取材自網易娛樂）

1997年張國榮首次執導拍戲，邀請馮德倫和莫文蔚合作，雖然最後電影未能如願推出，但2人卻因此結緣，有傳當時馮德倫一見到莫文蔚立刻愛上，卻礙於對方仍和周星馳交往無法傾訴愛意，後來一直等到她們分手，他才開始展開追求攻勢，不過是否如願追成外界仍是霧裡看花，只因為已經傳出緋聞的2人，不是不承認、就是故弄玄虛，先後在受訪時透露「和對方不是不可能」任憑外界不停猜測。

曖昧幾年後，莫文蔚和馮德倫遭爆早已熱戀，甚至已經悄悄進展為「半同居」狀態，男方不僅能在女方家來去自如，後來初次當導演拍電影，還豪不避嫌邀請對方當女主角，戀情逐漸浮出水面，2006年的香港電影金像獎頒獎典禮上，莫文蔚憑藉《童夢奇緣》入圍最佳女主角，2人破天荒牽手走紅毯，正式召開天下彼此關係，同年9月更傳出2人正計畫結婚、有意走入婚姻的消息。

莫文蔚與馮德倫傳出緋聞多時，卻始終不願承認，反讓外界霧裡看花。（圖／取材自網易娛樂）

只是正當外界看好這對才子佳人修成正果時，2007年年底莫文蔚在一場小型音樂會上，無預警宣布2人已從戀人變回朋友，讓在場歌迷震驚不已，當時她開始嘗試自己寫歌，並將失戀心情寫在新歌《其實我一直都想對你說》裡，在當晚她對著台下歌迷說：「我感謝他9年來一直給我很多創作靈感，雖然他今天不在這裡，但我相信他一直支持我的演出，有緣能當情侶很難得，但做朋友也不錯。」令人相當不捨。

關於2人分手原因眾說紛紜，莫文蔚表示分手是自然而然發生，並沒有第三者介入、也不是逼婚部成所致，她將問題歸咎在「熱情不再」，並透露想法已全部成為《其實我一直都想對你說》歌詞，而馮德倫則認為是彼此事業繁忙、聚少離多的緣故，但更有一說是指男方緋聞過多讓女方沒有安全感，從張雨綺、蔡依林、楊恭如等每位合作女星幾乎都傳過緋聞，據聞這讓莫文蔚難以接受。

有關2人分手原因眾說紛紜，有一指馮德倫緋聞過多讓莫文蔚受不了，圖為其替蔡依林拍攝MV。（圖／取材自網易娛樂）

莫文蔚曾說過：「即使整個世界背離了我，我還是依然堅信這個世上還會有一個人，願意跟我一起見證幸福，陪伴著走過每一段的人生低谷，是我靈魂上的支撐。」而當馮德倫日後公開和女星徐若瑄的戀情後，網路上更瘋傳莫文蔚當晚在演唱會上，默默含淚唱著《他不愛我》，過程更因哽咽數次跑調，但這個版本卻是網友力讚最好的一版，這首歌曲也因此成為網友心目中的分手必唱歌曲，雖然後來有人出面表示根本沒發生此事，但莫文蔚為愛掉淚的消息還是傳了出去，事情的真相至今也沒人說的清，多年過去了，莫文蔚嫁給了德籍初戀男友Johannes，而馮德倫也在今年情定舒淇，彼此也放下過去恩怨，大方祝福對方，也算是演藝圈的一段佳話吧。

(專題報導)