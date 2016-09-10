泰勒絲老是短命戀？小甜甜結婚55小時閃電離婚才瞎

泰勒絲與洛基分手，戀情僅短短3個月。（圖／達志影像）

美國小天后泰勒絲與「洛基」湯姆希德斯頓6月才剛高調放閃宣布戀愛，短短3個月，兩人昨被美國媒體爆料已經分手。攤開泰勒絲過去的戀情，幾乎都是「短命戀」，且她最擅長拿前男友寫歌，讓不少男星不敢恭維；不過其實比起泰勒絲的短命戀，其實過去娛樂圈中也有不少超瞎結婚史！

泰勒絲和哈利只交往約1個多月。（圖／達志影像）

泰勒絲與洛基的「3月短命戀」其實不是最短，她2012年底和當紅天團一世代的成員哈利交往，兩人打得火熱！但就在新年赴加勒比海度假後分手收場，戀情不到2個月，比起哈利，洛基恐怕還不是最慘的。

小甜甜布蘭妮與兒時玩伴閃結閃離，只有短短55小時。（圖／達志影像、翻攝網路）

不過說到「短命史」，其實「小甜甜」布蘭妮恐怕才是傳奇指標！她2004年時，和兒時玩伴傑森（Jason Alexander）閃電在拉斯維加斯結婚，但就在過了55小時後，小甜甜的律師提出離婚申請，結束這場鬧劇。事後她也坦言，當下兩人只是想做件瘋狂的事，雖然那段時光很美好，「但我清楚意識到這是個錯誤。」

金卡黛珊與NBA球員的婚姻也被當成笑話。（圖／達志影像）

除此之外，經常因爭議上新聞的「翹臀金」金卡黛珊也有荒唐結婚史，她2010年和NBA球員克里斯哈弗里斯(Kris Humphries)交往，隔年兩人登記結婚，但婚姻僅維持72天，隨後兩人訴請離婚，也讓外界傻眼。

(專題報導)