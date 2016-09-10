方大同升格當老闆 開公司曝心聲：不容易
音樂才子方大同進入歌壇11年，創作出許多膾炙人口的歌曲，睽違2年後，方大同近期推出新專輯《JTW 西遊記》，這回他脫下招牌眼鏡，秀出電眼，此外，方大同也成立個人公司「賦音樂」與「賦影視」，升格當老闆也讓他坦言「不容易」。
對音樂有莫大的熱情與執著的方大同，成立唱片公司「賦音樂FU MUSIC」，期望打造高品質的品牌，為音樂人打造創作空間，現在他除了當歌手外，還多了個老闆身分，儘管方大同坦言不容易，必須投入更多心思、時間，「除了睡覺之外，沒有私人時間」，不過對於願意嘗試新事物的方大同而言，則是樂在其中。
儘管投入賦音樂後，讓方大同的工作量、壓力都不小，坦然面對的他以「習慣了」看待，而方大同成立的賦影視，也同步啓動電影計劃，朝向出品方向邁進，期望為電影加入音樂元素，拍出國際級質素好的電影。10月1日方大同將舉辦【KKBOX LIVE】方大同JTW西遊記新歌首唱會，要讓歌迷一飽耳福。
(專題報導)
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