【慾海專欄】男優女優的明星夢！

這些謎片演員出道背景或原因，可以發現10個裡有9個半，其實一開始的明星夢，都不是從床上開始。(中時資料照片)

東洋謎片中的男優、女優，即便列名於暗黑界，但偶像魅力不減，對許多粉絲來說，有些拔尖謎片明星的魅力甚至更勝一般偶像明星！最具代表性的例子，就是當初波多野結衣首度推出的3D列印公仔，每尊要價六千八，限量五百組，結果一天內就癱瘓官網流量，五百組瞬間秒殺售完收工。這樣的成績，或許讓許多同在慾海浮沉的前後輩們既羨慕又忌妒。但事實上，無論是床上成就多麼出色的男優，或是已榮登天后宮的女優，在他們內心小宇宙裡，暗黑界中再高的成就也熄滅不了他們對光明世界的渴望，就像瑪麗蓮夢露所說的：「妝容底下、微笑背後，我只是個渴求全世界的女孩」，這股執念反讓男女優們擁有許多夢想，也希望得到更多人的認同。

如果，大家留意這些謎片演員出道背景或原因，可以發現10個裡有9個半，其實一開始的明星夢，都不是從床上開始。吉澤明步起初是先踏入模特兒界，經過一整年的挫折，深刻體悟到日本演藝圈的競爭殘酷後，才在了無懸念的情況下投入AV，而這一拍就是10年，反倒成為東瀛成人界的長青樹，亞洲無人不知無人不曉；同樣地，多位後來打著AKB團員名號下海接拍AV的女優，當初何嘗不是對成為國民偶像的一員抱著憧憬？直到夢幻泡泡被競爭的現實戳破，才各自退團另謀脫衣發展；而因貌似周杰倫而有「暗黑周董」之稱的AV男優東尼大木，從小的夢想竟然也和周董一樣，希望成為歌手唱著喜愛的音樂。於是，慢慢地，我們看到這些寬衣解帶的男優女優們，隨著自己在成人業界的打拼小有成績後，也開始懂得穿回衣服脫離苦幹實幹的日子，慢慢展現他們在床上運動以外的才能，例如：貴為台人心中第一女優的波多野結衣，就極力表現她在唱跳方面的興趣，多次率領她所領軍的偶像團體me*me來台，接下來還有電影、繪畫方面的作品等待曝光。另外，曾訪台過以友田彩也香為首的PINKY、由小島南和紗倉真菜所合組的乙女フラペチーノ(少女星冰樂)、還有以現任女優身分而活躍的DJ組合「Luvit」等，以上這類從慾海抽空上岸的女子團體層出不窮，而且各個都夾帶著高人氣外銷亞洲，除了經紀公司的商業考量外，最重要的還是這些女孩兒們的夢想，希望有機會受到更多的注意和肯定，對他（她）們來說，報酬是其次，最重要的是讓大家知道：「謝謝大家喜歡我們脫了衣服的表演，但穿上衣服的我們也有其他才華！也有想全力以赴的目標！」。

(專題報導)