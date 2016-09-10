台灣大哥大CSR表現再獲國際肯定 連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)新興市場成分股

2016道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）評選結果出爐，台灣大哥大今年表現亮眼，連續第五年蟬聯獲選新興市場指數成份股。特別的是台灣大今年在DJSI評比總分大幅進步，在全球電信業排名百分等級中，一舉從去年的前42%，躍升至今年的前18%，在經濟、環境、社會面的各項成績，都高於新興市場指數平均值，名列電信業界前茅。尤其在「企業行為準則」與「利害關係人議合」兩項評比，台灣大今年更超越DJSI最高等級世界指數平均分數，顯見公司致力企業社會責任的成效備受國際肯定，未來台灣大將持續強化公司治理、環境永續與社會公益，朝向全球企業公民目標邁進。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，今年第五度入選DJSI新興市場成份股，象徵台灣大在企業永續的努力與表現，展現國際級水準。公司除了追求核心業務的穩健發展外，更以國際評比檢視永續藍圖，展開CSR願景2020計畫，緊密結合營運與核心資源，創造回流循環績效。尤其在巴黎地球峰會後，全球高度關注環境面向議題，正是過去這一年台灣大哥大著力最多之處，是國內唯一發起綠能倡議的電信公司，積極帶動企業節能減碳、不計成本使用太陽能和風力發電等綠色能源，並透過參與GeSI等國際永續發展組織，提升並帶動台灣邁向永續。未來台灣大將持續提昇公司整體企業社會責任精神與文化，自許成為全球資通訊產業的典範。

道瓊永續指數(DJSI) 成立於1999年，每年針對全球主要上市公司的公司治理、環境永續、社會責任三大績效進行評估，是全球投資人選擇投資標的重要參考。今年DJSI選出全球最具代表性的企業進行評比，台灣企業包括台灣大、富邦金、台積電等產業龍頭業者都應邀入選。在今年全球受邀參與DJSI評比的91家電信服務業中，台灣大高分入選道瓊新興市場成分股，在全球電信業者中脫穎而出，整體總分大舉進步了11分，為全球電信業平均總分的1.4倍。

在公司治理面向，台灣大今年的成績，不但高於新興市場指數的平均值，在「企業行為準則」項目上更以86分的優異成績，超越世界指數的平均分數84分，展現超水準表現。台灣大不但連續四年蟬連電信業獲利王，營運績效卓著，並致力公司企業社會責任，也積極帶動供應商共同落實企業社會責任，並強化誠信透明、風險管理、落實人才培育等政策。公司在2014年成立「企業社會責任委員會」，從董事長到最基層的員工，全面積極推動CSR各項目標，落實企業精神與核心價值。

在社會參與面，台灣大的總分成績一口氣進步10分，一舉跨過世界指數的門檻。特別在「利害關係人議合」項目上，更以92分的出色表現，超越世界指數的91分平均值。以台灣大推動的「綠能倡議專案」為例，去年台灣大向經濟部能源局認購100萬度綠色電力，同時聯合8家品牌手機供應商加入「你買手機我捐一元，一塊推動綠能源」活動，今年台灣大更加碼向經濟部能源局認購140萬度綠色電力，並號召比去年更多家手機供應商加入倡議，帶動社會大眾共同響應，透過一個大型專案，將八大利害關係人納入議合。此外，台灣大也積極推動員工關懷，為了鼓勵員工健身運動，去年台灣大規劃「mySport線上運動會」，並於今年大力推動，今年初所舉辦的「新春運動會」，就有超過1000名員工參與，總計消耗300萬大卡熱量；年中接力舉辦「台灣大全面動員pk賽」部門員工競賽，更累計消耗多達633萬卡路里。

今年在環境面的表現上，台灣大的成績進步將近20分，遠超越新興市場指數的平均分數。去年台灣大首度導入ISO14001環境管理系統，以電信服務生命週期概念，評估環境並制定政策、目標及行動方案，檢核環境績效，除了辦公室大樓、機房、基站及直營門市等公司組織的碳排放管理，去年更首度盤查員工通勤與差旅碳足跡，將節能減碳內化至員工日常生活。台灣大致力環境永續，今年預計達成目標包括：紙本帳單較去年減少3,221萬份、綠色採購較去年成長10%、至少舉辦30堂環保教育訓練課程等目標，展現公司持續改善進步，目前正全面推動智慧節能系統，務必達成環境永續的最高目標。

台灣大在企業社會責任的努力屢獲肯定，2014~2015年連續囊括「台灣十大永續典範公司獎」、「誠信透明獎」、「社會共融獎」、「台灣Top 50企業永續報告獎-電信業金獎」；2015~2016年也連續獲得臺灣證券交易所、財團法人證券櫃檯買賣中心評選「公司治理評鑑」排名前5%殊榮。今年台灣大勇奪第10座《遠見雜誌》CSR獎項，榮獲2016「CSR年度大調查－服務組」首獎，也第9度獲得「天下企業公民獎」。在2016《亞洲金融》雜誌（FinanceAsia）評選中，台灣大榮獲「最佳管理公司」、「最佳公司治理」、「最佳投資人關係」等獎項肯定；並勇奪《亞洲公司治理雜誌》2016 Asian Excellence Awards「最佳企業社會責任」、「最佳投資人關係」、「最佳財務長」等多項大獎。

(中時電子報)