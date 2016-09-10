黃曉明當爸？Baby爆乳凸肚現身

Baby與老公黃曉明出席活動，爆乳又凸肚。(曲字黃曉明工作室微博)

Baby蹲著與眾星合照。(取自微博)

黃曉明與Angelababy結婚一年多，時不時就傳出Baby懷孕傳聞，兩人9日甜蜜出席2016「BAZAAR明星慈善夜」，Baby更被上圍豐滿、小腹明顯凸出，讓懷孕說又起。黃曉明工作室今日在微博PO出小倆口出席活動照，恩愛看著鏡頭的模樣再度閃瞎眾人，同時也被發現Baby雖然四肢纖細依舊，但小腹卻明顯凸起，讓懷孕傳聞又起。

但也有網友搶先替女神澄清懷孕一說，表示Baby在活動當中還蹲著與其他明星合照，不像有孕在身的模樣。

(中時電子報)