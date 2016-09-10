史上最強後台！A咖明星全擠成一團

黃曉明曝光史上最強後台照。(取自黃曉明微博)

黃曉明曝光史上最強後台照。(取自黃曉明微博)

黃曉明曝光史上最強後台照。(取自黃曉明微博)

黃曉明曝光史上最強後台照。(取自黃曉明微博)

2016芭莎明星慈善夜9日晚間登場，現場星光熠熠，包括楊冪、林心如、霍建華、黃曉明、Angelababy、孫儷、劉詩詩、劉亦菲等都出席，黃曉明事後更在微博曝光7張後台照，放眼望去盡是演藝圈A咖巨星，令網友驚呼是最強後台！

黃曉明在微博曝光一系列後台照，搞笑留言「填空题：史上最_____的后台」，只見照片中A咖明星們一個也不例外，全擠在又黑又窄的後台等待出場，讓外界大開眼界，忙著尋找自己偶像身影。

(中時電子報)