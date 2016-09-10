兆豐案 蔡友才300萬元交保

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台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案，今指揮台北市刑大、檢察事務官20多人，兵分5路首度搜索前兆豐金控董事長蔡友才住處、蔡任職的「鑒機」資產管理公司等5個地點，約談蔡友才及前主祕王起梆等5人，今凌晨諭令蔡友才以300萬元交保。

另檢方在8月23日首度約談蔡友才後，就諭令他限制出境、出海及小三通，因此不用再境管。

(中時)