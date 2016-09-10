【金鐘獎番外篇】資深製作人：創意不能賣錢就是浪費人民納稅錢

邱澤與柯佳嬿主演的《必娶女人》收視口碑都受肯定。(東森提供)

邱澤(左)與導演于中中。(東森提供)

金鐘51入圍名單開出後，許多入圍作品被認為「實至名歸」

，但也有部分「莫名其妙」的作品出現在名單的情況，有趣的是，今年入圍的幾乎都是有拿輔導金的作品，引來爭議。一位資深製作人語重心長地說：「有前途的行業自然就會有人才，不用文化部用輔導金來培養 ，創意不能賣錢，再多的輔導金都只是把錢丟到水裡，浪費人民納稅錢而已。」

資深製作人認為，「如果要分得獎派與市場派，我還真寧願站在市場派。只是入圍的都是拿輔導金的，明年要不要發輔導金的時候，連金鐘獎一起分了就好呢？這種文化部，還真的只會越輔越倒了。」送案子時已因題材新穎獲得補助，「

重點應該是拍出來的成果，是不是達到當初給予補助的目標

，如果不是也能輕鬆入圍，為了鼓勵而鼓勵，那以後就等拿輔導金再拍就好啊。」

一位製作人也說，金鐘獎評審對戲劇作品評分的標準，多年來始終令人質疑，金鐘漸漸失去電視人的意義，非常難服眾

，更讓人無奈和納悶的是，「文化部不敢輔導商業劇，那輔導容易得獎的戲，能行銷賣出去的有幾部？政府到底搞懂要救環境，還是要補助創意了嗎？難道借鏡成功的韓國經驗也做不到，應該是影視產業無利可圖，所以從政府官員到立委

，根本沒有人在意—影視作品就是台灣最好的文化行銷。」

媒體人馬欣日前也在發表的文章中指出，以前香港導演陳果來台時曾說：「其實根本不該發輔導金。」香港導演認為因為沒輔導金，就不用揣測什麼人文關懷的上意來提案，反而導演會苦思片子賣錢的出路，因此雖有低迷時期，香港每年卻仍有征服人心的佳片。

影視產業奄奄一息，有人悲觀地說，現在根本沒人（明星）也沒錢，新人拍了一兩部電視劇，紅了就往大陸跑，逼得只能再找其他新人，但往往用得很忐忑，不僅要承擔是否壓對寶的風險，前提還得先使出九牛二虎之力說服出錢的電視台

給新人機會，唯有如此，新人也才有舞台。

面臨影視產業冰河期，金牌製作人薛聖棻仍相當樂觀，他和製作人陳芷涵2011年曾以《我可能不會愛你》奪下7座金鐘，今年以優質電視劇《必娶女人》入圍6項金鐘，提到台劇窘境

，他說：「別怕，谷底之後就上坡了。」他對台灣環境仍具信心，信心何來？「看到有潛力的新人，無論台前幕後。」

《必娶女人》導演于中中也有信心，「台灣還有好多用心製作的公司，工作人員、導演，還有演員，環境再差我們都還是要努力，一個小小的肯定，對我們是很大的動力，至少知道我們努力的方向沒有錯。」

(中時)