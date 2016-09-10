里約帕運》閃電波特再現 史麥斯百米3連霸

愛爾蘭選手史麥斯（左）在里約帕運男子100公尺T13奪得金牌，成為全球跑得最快的殘障運動員，並完成帕運3連霸。（美聯社資料照）

100公尺10秒64！應該比大多數的正常人快很多，這是愛爾蘭選手史麥斯在本屆里約帕運男子100公尺T13決賽的成績；他如願奪下金牌，完成帕運3連霸，和上個月奧運會牙買加「閃電」波特一樣。

29歲的史麥斯在上屆倫敦帕運跑出10秒46的世界紀錄，這次雖未打破自己樹立的障礙，仍讓他成為全世界跑得最快的殘障運動員。從起跑後他從頭到尾一路領先，展現完全制霸的能力；銀牌是納米比亞的喬安尼斯、成績10秒78，銅牌是澳洲的培瑞斯、成績10秒83。

史麥斯對自己的成就十分自豪！他表示，每次來參加帕運都很興奮，完全沒有疲累的感覺。對他而言，出來比賽就像是完成一個又一個童話故事。他知道即使面對壓力最後仍然會贏得勝利，對於自己每次都這麼成功也覺得非常開心！

以帕運田徑賽而言，所謂T13是指視障運動員的分級之一，另兩級是T11、T12。相較之下T13程度比較輕，所以史麥斯能夠跑得比大多數的正常人還快。

T35、T36、T37、T38是指不同程度的協調問題，適用於腦癱運動員。T44、T46則為胳臂和雙腿受損，包括截肢者；而T51、T52、T53、T54則是輪椅運動員。此外，還有其他不同的分級。

(中時電子報)