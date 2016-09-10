Fed官員支持升息 美股盤中受挫

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法新社報導，美股今天盤中受挫，因美國聯邦準備理事會（Fed）決策官員演說後增添今年稍後升息的可能。

今年在聯準會具投票資格的決策委員會成員－波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）暗示，升息可能適以避免經濟過熱。

根據路透社，美股今天盤中挫跌，是因為北韓核試導致投資人不安，加上美國聯準會官員傾向升息等因素所致。

道瓊工業指數下跌268.15點，或1.45%，報18211.76點；標準普爾500指數下跌31.89點，或1.46%，報2149.41點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌94.545點，或1.80%，報5164.938點。1050910

(中央社)