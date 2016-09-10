捷報！《再見瓦城》獲歐盟電影大獎最佳影片

趙德胤執導新片《再見瓦城》在威尼斯獲獎。（圖／岸上影像）

趙德胤執導，柯震東、吳可熙主演新片《再見瓦城》入圍第73屆「威尼斯日」國際競賽單元，台灣10日凌晨1點多，在威尼斯現場宣布該片奪下「歐洲電影聯盟大獎最佳影片」，打響國際名號，令主創們相當開心！

柯震東在《瓦城》中擺脫高富帥，成功詮釋「灰頭土臉」的小人物，他拍片前遵照指示，在趙德胤家附近菜市場中來回穿梭，又不能被路人認出。趙說他相當配合，「甚至還要他每天來家裡打掃，就像是為了演戲練功」。

電影日前在威尼斯首映，吸引600名觀眾到場，映後掌聲長達３分鐘，讓主創團隊很驚喜。女主角吳可熙過去曾在趙德胤電影中造型稍土，此次在《瓦城》中總算「美了一回」。《再見瓦城》12月9日在台上映。

(中時)