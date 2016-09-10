九命怪貓 義大利強震逾2週救出兩貓咪
義大利中部遭致命強震侵襲已超過兩週，奪走近300條人命，但有兩隻貓咪奇蹟式從兩處廢墟中被救出來。
法新社和巴基斯坦論壇快報（Express Tribune）報導，8月24日發生的強震，重創阿馬特里切鎮（Amatrice），貓咪主人重返家園收拾家當，聽聞到微弱貓叫聲後，消防隊員救出名為皮特羅（Pietro）的貓咪。脫水且虛弱的皮特羅獲救後，送交獸醫照護。
無獨有偶，在鄰近的伊利卡村（Illica）另1隻名叫喬琪安娜（Giorgiana）的母貓，從毀損住宅內被救出。她的主人已於強震中罹難，但他們的女兒倖存，請求動物保護團體Oipa協助尋找3隻愛貓。
經過一連串未遂嘗試後，Oipa的志工留下食物並不斷呼叫貓咪，最後終於聽到微弱喵喵聲，被消防隊員救出的喬琪安娜脫水且虛弱，但保住性命。1050910
(中央社)
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