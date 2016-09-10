國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運

曾是桌球青少年國手的程銘志，追夢之路曾因車禍截肢被迫中斷，人生也一度從天堂掉進地獄，幸好他在家人、朋友鼓勵下重拾球拍，如今站上帕運賽場，除延續自己的桌球夢，也努力為國爭光。

程銘志8歲接觸桌球運動，14歲時開始選上青少年國手，桌球路一路走來並不輕鬆，但靠著桌球為國爭光，一直是他的理想與夢想，無奈5年前的一場車禍，讓他的左腳必須截肢，這除了讓他的桌球夢破碎，人生也陷入無盡深淵。

程銘志說，當時真的很沮喪，生活都有困難了，更是根本沒有想過要重新回到球場，還好在家人、朋友的鼓勵下，他才慢慢願意再度走進人群，並重拾摯愛的桌球拍。

但這樣復出的過程並不順利，因為程銘志從小練球而習慣著重步伐的打法，但在截肢後打球沒有腳步移動的問題，完全不同的球感讓他手感盡失。

程銘志提到，一開始他抱著試試球感的心情再度拿起桌球拍，但也因為身體不方便而開始排斥桌球，加上剛開始使用義肢極度不適應，後來在教練建議下改用輪椅，這才慢慢適應了新的打球方式。

2012年程銘志首次以身障選手的身份成為國手，當時他在韓國的仁川亞帕運拿下銅牌，讓他自此打出信心，也更有動力練球。

目前世界排名第3的程銘志因為經費問題少有出國參賽機會，若出國比賽也較侷限在亞洲，所以這次帕運必須經常遇到首次交手的歐洲選手，成為他爭取獎牌的隱憂，但他表示，這次里約帕運盼至少闖進前4強，更大的目標是希望能一舉奪牌。1050910

(中央社)