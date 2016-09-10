美網》他和她首次搭檔 就拿下大滿貫賽冠軍
美網賽第1個冠軍出爐！佩維奇（克羅埃西亞）、茜葛穆（德國）兩人首次搭檔，竟然一路過關斬將，今天在決賽以以直落2（6-4、6-4）擊敗第7種子拉姆／范黛薇這個美國組合，贏得混雙冠軍，兩人將平分15萬美元獎金。佩維奇、茜葛穆在準決賽曾經擊敗我國選手詹詠然與其搭檔辛蒙尼奇（塞爾維亞）。
克羅埃西亞小將佩維奇年僅23歲，單打世界排名第933，微不足道，平常以雙打為主。本屆美網男雙打到第2輪，沒想到混雙卻一路暢行無阻，5戰全勝且一盤未失，輕鬆奪得冠軍。
28歲的德國女將茜葛穆女單世界排名第27，這次名列大會第26種子，打到第3輪才輸給大威廉絲。女雙則在第1輪就輸了，混雙算是無心插柳，沒想到竟能奪冠，這也是她個人的第1個大滿貫賽冠軍。
(中時電子報)
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