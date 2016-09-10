越捷航空再增購20架空中巴士A321

越南國家主席陳大光（右二）及法國總統歐蘭德（左二）一同見證越捷航空增購20架A321飛機，右為越捷執行長阮氏芳邵族，左為空中巴士執行長布雷吉爾。圖：越捷提供

今年5月才在美國總統歐巴馬見證下訂購100架波音738客機的越捷航空，本月6日再向空中巴士訂購20架A321客機，由越南國家主席陳大光及法國總統歐蘭德見證完成約23.9億美元的採購合約，交機時間排在2017至2020年。越捷今年內將成為台越間航點最多的航空公司。

越捷航空總裁暨執行長阮氏芳邵族與空中巴士執行長布雷吉爾（Fabrice Bregier）於越南當地時間上午9時於河內主席府中進行雙方簽約典禮。

空中巴士執行長布雷吉爾表示：「我們非常高興能與越捷航空簽署此採購合約，越捷航空正因採用同一系列機型而達到充分利用規模經濟的效益。對於繁忙的航線而言，A321在同等級機種中擁有高乘載量與低營運成本，提供無與倫比的超高效率。我們也期待進一步深化與越捷多方面的合作，包含建置其訓練設施。」

阮氏芳邵族則表示越捷追求永續發展並正快速成長中，一直致力於提供乘客最佳服務，促進越南及該區域觀光與經濟的發展。越南及法國長久以來在政治及文化上彼此交流友善，這項合作更為雙方在經濟交流合作上樹立典範。

她也感謝空中巴士自越捷營運以來給予的相關支援，以先進設計與燃油效率的現代化機隊，有效支援營運、訓練及系統開發。越捷將持續實現乘客飛行的夢想，並立志使越捷成為全球廣受歡迎的航空公司。

越捷目前擁有40架A320、A321系列機型、每日有350航班。該公司經營越南國內外53條航線，目前已有台北-胡志明與台南-胡志明兩條航線，台北—河內航線將於10月30日開航，高雄—胡志明航線將於12月12日開航。

(工商)