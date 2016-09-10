再見瓦城 獲威尼斯歐洲電影聯盟最佳影片
導演趙德胤新片「再見瓦城」，昨晚在威尼斯影展獲頒歐洲電影聯盟大獎最佳影片，趙德胤在臉書上發表得獎感言，他感謝台灣的栽培，「『能來台灣』是一個像中樂透一樣的命運安排」。
「再見瓦城」5日在威尼斯影展世界首映，當時全場觀眾超過600人座無虛席，映後觀眾好評掌聲長達3分鐘，男女主角柯震東、吳可熙苦磨一年，演出工人角色相當自然，老外見到本尊還驚呼，「怎麼會是這樣時尚的人」。
威尼斯影展昨晚也舉行頒獎典禮，「再見瓦城」獲得威尼斯影展歐洲電影聯盟大獎最佳影片，趙德胤也親自領獎。
趙德胤隨即也在臉書發表感言，他先是感謝評審團給他鼓勵，因為他非電影科班出身，「一直土法煉鋼地拍電影，這樣的鼓勵讓我多了自信，激勵著我在電影路上繼續走下去」。
他也感謝母親的堅強，「不識字沒上過學校，但她堅持供我受教育，讓我有知識，因此我才來了台灣，當上了導演，如果我一些成就；那必定來自於我母親的堅強」。
趙德胤也謝謝台灣對他的栽培，因為「『能來台灣』是一個像中樂透一樣的命運安排」。
趙德胤也把獎項和吳可熙、柯震東一起分享，因為他們為這部片「到山裡種田、到工廠打工，吳可熙這個台灣女孩還在餐廳洗碗了半年，我很高興大家看到了他們兩個人的專業演出及努力，這個獎我與他們一起分享」。1050910
(中央社)
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