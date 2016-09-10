受聘北京故宮顧問 馮明珠：如違法就辭

前國立故宮博物院長馮明珠受聘為北京故宮顧問引發爭議，馮明珠昨晚接受中央社獨家訪問時說，「如果我違法，我就辭，如果我沒有違法，為什麼要這樣做」。

過去馮明珠在故宮服務38年，從基層做起一路做到院長職位，今年5月中卸任後，日前她到北京故宮演講，並受聘為北京故宮研究院顧問，時值兩岸敏感時機，她在這個時間點受聘顧問，也引發台灣社會爭議與討論。

馮明珠昨晚接受中央社獨家訪問時表示，她在博物館服務有30多年，「有任何博物館找我去當顧問我都願意」，受聘擔任北京故宮顧問，她認為沒有違法，「如果我違法，我就辭，如果我沒有違法，為什麼要這樣做」，但造成社會觀感不佳，「不覺委屈」，認為「台灣社會不可理喻」。

政務官卸任後，赴大陸地區須經原機關申請同意，需要報准的期限從三個月到三年不等，馮明珠坦承在今年4月、5月確實有發兩個文給內政部移民署。

馮明珠表示，4月的公文提報年限為一年，之後會更改為三個月，是因為在行政院開會時，有部會討論提到，文化部的期限只有3個月，有些文化機構甚至不用控管，因此她才在5月13日請故宮人事室再次行文，將期限改為3個月，也獲得批准。

至於將期限縮短為3個月，是否在卸任前就已有計劃前往中國？馮明珠否認，也強調在6月她受邀到福建博物館演講，當時還未過3個月的期限，她就向移民署提報申請；而這次去中國，事前她也向故宮人事室提報申請，但故宮人事室認為她已經過了提報的時間，不需要再簽核。

馮明珠也強調，她在受聘擔任北京故宮顧問後，8日她已經將聘書拍照傳給故宮人事室，並非沒有和故宮聯繫。她表示，這是無給職顧問，「沒有薪水也沒有辦公室，只是Honor(榮譽)，他們需要我給建議才給」，目前北京故宮也還沒要她提供哪些建言。

外界疑慮馮明珠可能透露故宮庫房機密，她說，「故宮沒有機密」，要進器物處庫房需要器物處人員陪同，無法一人進出，她也以台灣銀行的金庫為例，「銀行有金庫，就算央行總裁也不能進去」。1050910

(中央社)