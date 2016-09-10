席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍

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美國網球公開賽非種子球員的德國選手席格門（Laura Siegemund）與克羅埃西亞好手帕維克（Mate Pavic）今天雙劍合璧，贏得美網混雙冠軍。

席格門與帕維克以6-4和6-4直落二，讓大會第7種子的美國女將范德維奇（Coco Vandeweghe）和同是美國選手的芮姆（Rajeev Ram）俯首稱臣。1050910

(中央社)