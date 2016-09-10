足球》前足總主席布拉特等 被控自肥8千萬美元

前國際足總主席布拉特和其親信被控「自肥」8000萬美元。（美聯社資料照）

位於瑞士的國際足球總會（FIFA）所屬的「道德委員會」今天發表聲明指出，已經開始展開一項深入調查，對象是前足總主席布拉特和他的親信，即前足總秘書長瓦爾克、前財務總監卡特納，有關他們在過去幾年涉嫌「自肥」的重大情節。

據有關的事證顯示，布拉特在2014年巴西世界盃足球賽結束後，發給自己的獎金就高達1200萬美元。且他們三人在過去5年內多次運用職權替自己加薪及發放獎金，據估計，總金額多達8000萬美元，真是自肥到了極點。

目前布拉特已被足總「禁足」8年，即這段期間不得參與足球事務；而關於上述的自肥情節以及涉及刑事的部分，由於目前還在調查的階段，足總道德委員會並不打算公布太多細節。

(中時電子報)