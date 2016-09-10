福斯排氣造假案 工程師應訊認造假
德國汽車公司福斯汽車（Volkswagen）以150億美元與美國達成排氣造假和解後，全球多國政府、投資人和車主便不斷向福斯施壓。而最新進展是，一名福斯汽車的工程師今日在美國出席法庭聆訊時，承認在排氣測試中造假。
應訊的62歲工程師詹姆士（James Robert Liang）被指為福斯汽車設計作弊軟體，允許旗下一系列汽車通過排氣測試。他在底特律庭上承認造假，並會繼續會協助當局調查。
福斯承認共在1,100萬輛汽車上安裝了排氣檢測作假軟體，可於接受美國的排氣檢測時作假，讓顯示數據符合環保標準。事實上，車輛排出的一氧化氮多達許可數量的40倍。除了福斯本身，還包括旗下保時捷(Porsche)和奧迪(Audi)車廠的柴油車。
(中時電子報)
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