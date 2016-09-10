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圖輯》力拔山河！世界拔河賽台灣健兒揚眉吐氣

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景美拔河隊摘雙金
景美師大拔河聯隊於台灣時間9日凌晨續戰女子500kg公開賽，在決賽中以2:0擊瑞士Sins A，成功衛冕四連霸。（景美女中提供）

2016世界室外拔河公開賽9月8日至9月9日在瑞典馬爾摩舉行，台灣有壽山南投聯隊、師大景美、亞大僑泰與賽。其中女子組的師大景美聯隊摘下3面金牌，而壽山南投男子拔河聯隊近3年來成績逐年進步，由第6名、第4名，到今年勇奪560公斤量級公開賽亞軍。

(圖片)

景美女中.拔河,冠軍.金牌
景美女中逆轉贏得今年首面金牌。（圖／景美女中提供）
壽山南投聯隊
壽山南投聯隊與對手相持。（圖／圓創運動行銷提供）
壽山南投聯隊
壽山南投聯隊。（圖／圓創運動行銷提供）
壽山南投聯隊
壽山南投聯隊勇奪亞軍。（圖／圓創運動行銷提供）
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關鍵字：世界室外拔河賽壽山南投聯隊師大景美
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