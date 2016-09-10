Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫

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美股今天收盤重挫逾2%，因聯邦準備理事會（Fed）官員暗示，美國央行可能最快今年調升利率。

道瓊工業指數終場下跌394.46點，或2.13%，收在18085.45點；標準普爾500指數下跌53.49點，或2.45%，收在2127.81點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫133.576點，或2.54%，收在5125.906點。1050910

(中央社)