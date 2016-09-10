NBA》惹禍！騎士隊尚波特酒駕還呼麻
NBA總冠軍克里夫蘭騎士隊今天發表聲明指出，該隊後衛尚波特8月10日在亞特蘭大附近曾因酒駕被捕，同時被警方在車內查出藏有少量大麻和藥品，尚波特本人也坦承開車前曾經吸食大麻。
據費耶特郡警方的報告，當天尚波特是因違規被攔下，警方隨即查出他涉嫌酒駕，一名警官並且聞到車內有大麻的味道，隨即起出一些藥物。
騎士隊的聲明說，球團已經和尚波特聯絡上，以了解整個事件的來龍去脈。目前尚未確定開庭時間，由於已進入司法調查程序，球團和尚波特都不便對外發表評論。
按照NBA的規定，通常酒駕初犯者，在認罪或定罪後是處以禁賽2場；不過尚波特還涉及吸食大麻與其他藥品的情節，可能還要進一步釐清。
尚波特在2014-15球季中途被尼克隊交易到騎士隊，球季結束與騎士簽下一紙4年4000萬美元的合約，上個球季出賽54場，平均每場得5.8、3.8個籃板。
(中時電子報)
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