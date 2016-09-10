週休天氣不太好 留意局部大雨或豪雨

中央氣象局表示，滯留鋒面導致各地天氣不穩定，今天還是有下雨的機會，特別是午後在各地山區、北部地區、宜蘭及花蓮地區的降雨還是會比較明顯，甚至有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，今天還是在滯留鋒面的影響之下，各地的天氣仍然不穩定，還是有下雨的機會，特別是午後在各地山區、北部地區、宜蘭及花蓮地區的降雨還是會比較明顯，甚至有局部大雨發生的機率，請大家記得攜帶雨具備用。

氣象局表示，加上山區已連日降雨，請特別注意坍方、落石等現象，也隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息；溫度方面，各地的高溫約攝氏30到33度，不下雨時還是有點悶熱，低溫約25度上下。

氣象局表示，今天全台及外島PSI多為良好至普通等級，指標污染物為臭氧，PM2.5為低等級。1050910

(中央社)