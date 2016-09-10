安全氣囊打不開？通用召修430萬輛車
通用汽車9日宣布在全球召修430萬輛車，聲稱由於電子系統的軟體出錯，恐導致安全氣囊在遇到事故時無法打開，這一問題已造成1人死亡3人受傷。
通用表示，在某些特定駕駛狀況下，安全氣囊的感應分析軟體設計有缺陷，可能會開始執行自動測試，此時若發生交通事故，安全氣囊和預束式安全帶將無法作用。5月17日就有一輛2014年的Silverado卡車，安全氣囊和預束式安全帶在事故發生時無法啟用時，目前已知1死3傷和此缺失有關。
這次召修的汽車包括2014年到2017年的轎車和SUV車型，別克LaCrosse和Encore；雪佛蘭SS、Spark EV、Corvette、Trax、Caprice、Tahoe、Suburban和Silverado；GMC Sierra 和Yukon，以及凱迪拉克Escalade。
而這已不是通用第一次因為氣囊問題召回汽車，2014年，該公司宣佈召回近260萬輛汽車，因為點火開關的一個缺陷可能阻止氣囊彈開。
(中時電子報)
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