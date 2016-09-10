對心臟好、助睡眠！科學證明養貓10大好處

養貓雖辛苦，需幫「貓主子」清理大小便，但科學證明養貓的好處多多！（達志影像／shutterstock提供）

人生難免有高低潮起伏，加上現代人求學工作壓力大，要如何轉換心情呢？除了旅遊、閱讀、運動外，有些人也會選擇養寵物。誠如我們所知，我們的小英總統就是個不折不扣的「貓奴」，總統家中的2隻貓─蔡想想、蔡阿才，不僅是她的寵物、親密家人，更是讓她紓壓的心靈寄託。說真的，養貓雖辛苦，需幫「貓主子」清理大小便，但科學證明養貓的好處多多，以下為刊載在《宅宅新聞》一篇名為《科學證明養貓的10個好處》可供參考。

1.對地球很環保

暖化現象日趨嚴重，人人都要注重環保！據2009紐西蘭研究指出，貓和狗飼料也和環保大有關係！一隻狗一輩子吃飼料製作生產時所排放的二氧化碳量約為一台大型車的量，而食量較小的貓咪其吃的飼料約為小型車的量。

2.可療癒人們失去親人、好友時的痛苦

失去摯愛、親人的痛苦只有親身體會過的人才能瞭解！有人形容這種痛楚如心臟被撕裂般，只能靠時間慢慢撫平傷口。然這是如有「喵星人」陪伴，我們能更快療傷。研究指出，貓咪可幫助人們走過難過的時刻。因貓咪不會說話，而人更能卸下心房，對著不會回應的動物述說他們心中的情感，即使不會得到回應但也不會被批判，而說著說著就能讓心情好很多。

3.幫助找到交往對象

有此一說，有相同喜好的人更容易成為朋友！養貓也亦然！英國研究指出，有82%的女性覺得喜愛動物的男性很有魅力，這當中更有90%女性覺得「養貓的男性」很有魅力！想要談段戀愛嗎？不妨先養一隻貓吧！

4.養貓的人比較聰明？

2010年英國布里斯托大學曾針對寵物飼主進行調查，赫然發現，養貓的人大學畢業人士比養狗的人還多。另2014年美國威斯康辛大學針對600人進行智力測驗，養貓的飼主其智商比養狗的飼主更高。但這並非證實說養貓的飼主會因「喵星人」變聰明！而是因為聰明的人通常都較忙，所以越忙的人越會選擇比較獨立的貓咪作為寵物。

5.養貓對心臟很好

現在人外食多、吃重鹹，心血疾病也增高！美國明尼蘇達大學花了10年追蹤調查約4000位民眾發現，比起沒養貓的人，養貓的飼主其心臟病的發作機率減少30%。研究指出，心臟病發作與環境壓力有關係，或許是因為養貓可以舒緩緊張，讓身心更健康。

6.可以取代愛人或朋友

雖然我們總聽說「狗狗是人類最好的朋友！」然「汪星人」和「喵星人」對人的感情都是不相上下的！據2003年澳洲的調查研究指出，貓咪對女性來說是最好的朋友，家裡有隻貓咪，女主人的心情跟有愛人的滿足感是一樣的。

7.讓周圍的人知道你的為人

想要瞭解這個人，除了衣裝、喜好，從其飼養的寵物也能窺見一二！養什麼寵物就可大概知道這個人性格、個性！研究指出，養狗的人多半是外向活潑的受歡迎人士，而養貓的人傾向文靜內向，但同時也比較謙虛、值得信賴。

8.幫助睡眠

現在人普遍有失眠、睡不好的困擾！除了運動、食療，也可透過養寵物來改善睡眠品質！英國的調查研究指出，比起跟家人、朋友共寢，女性更喜歡跟貓一起睡覺。此外，據2015年美國梅奧醫院研究，約有41%的人有寵物作伴會比較快入眠，但也有近21%的人表示會被寵物妨礙睡眠，推究可能是家中寵物較活潑好動。

9.減少小孩過敏的機率

調查指出，台灣小朋友幾乎每2人中就有1人有過敏性鼻炎，5人有1人罹患氣喘，10人有一人飽受異位性皮膚炎之苦，這3種毛病也是最常見的小兒過敏表現形式。親愛的爸媽，不妨讓家中寶貝養隻貓吧！據2002年美國國立衛生研究院研究指出，1歲之前就接觸貓咪或寵物的孩子，比較不會發作氣喘、花粉症或其他過敏現象。

10.有時牠們會拯救你的性命

「喵星人」是我的救命恩人！，事先察覺危險救人一命的貓咪在歷史上有好幾隻呢！過去美國就有貓咪察覺到瓦斯洩氣而吵醒主人的例子，甚至還有貓咪獲頒軍事徽章。另二戰期間，英國海軍HMS Amethyst船艦上有一隻叫做Simon的貓，他被帶上船負責抓老鼠，在1949年解放軍攻擊的炮火之下受傷，然受傷的Simon依舊盡責抓老鼠，替船員們守護糧食，爾後Simon雖不幸傷重死亡。但牠英勇的事蹟感動許多人，而被政府埋葬在專屬的動物墓園裡，墓碑上還簡述著他的故事，而Simon更榮獲動物維多利亞十字勳章呢！

(中時電子報)