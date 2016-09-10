現撈萬里蟹2斤399元 9／10開賣 限量100份
9到11月秋季限定，萬里漁民自產自銷的野柳假日活蟹市集來了！9/10(六)到11/27(日)每週六、日(含中秋、雙十連假)11點至17點，來野柳漁港藍色公路候船亭就可以直接向萬里漁民產銷班購買新鮮活跳萬里蟹，9/10(六)開市當天還特別加碼萬里蟹船現卸現賣活動，限量100份的現撈萬里蟹(每份2斤，特價399元)將於15點準時開賣，並提前在14點開放排隊，14點45分發放號碼牌唷！
自己抓的萬里蟹自己賣，漁民們相約組團到野柳漁港擺攤
近年產地直送、地產地銷的風氣盛行，民眾直接向生產者購買產品的意願提升，因應萬里蟹季節的到來，新北市政府特別輔導萬里漁民辦理野柳假日活蟹市集，自9/10(六)到11/27(日)，每週六、日(含中秋、雙十連假)的11點至17點，在野柳漁港藍色公路候船亭將設有攤位由漁民們販售第一手的鮮活萬里蟹。9/10開市當天將邀請萬里蟹船到場進行卸貨展演助陣，讓民眾直擊萬里蟹從漁船進港、卸貨、分級等作業流程，現場並提供限量100份的現撈活蟹供民眾搶購，每份2斤特價399元，於14點開放排隊，14點45分發放號碼牌，15點準時開賣。
開市當天萬里蟹船卸貨展演，直擊產銷最前線
新北市政府農業局表示，野柳假日活蟹市集提供民眾直接向萬里漁民購買新鮮當季漁獲的管道，現場也有代客蒸煮服務(需另行付費)，讓民眾可以當場享用海蟹最鮮美的滋味。萬里蟹船現場卸貨展演活動只有9/10開市當天，歡迎有興趣的民眾當日到野柳漁港來直擊產銷最前線！
更多訊息請洽
2016新北萬里蟹活動小組，電話: 02-82572525分機212、216 (周一至周五 11:00- 18:00)
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。