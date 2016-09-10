現撈萬里蟹2斤399元 9／10開賣 限量100份

民眾開心品嘗現蒸萬里蟹美味。（新北市漁業處提供）

9到11月秋季限定，萬里漁民自產自銷的野柳假日活蟹市集來了！9/10(六)到11/27(日)每週六、日(含中秋、雙十連假)11點至17點，來野柳漁港藍色公路候船亭就可以直接向萬里漁民產銷班購買新鮮活跳萬里蟹，9/10(六)開市當天還特別加碼萬里蟹船現卸現賣活動，限量100份的現撈萬里蟹(每份2斤，特價399元)將於15點準時開賣，並提前在14點開放排隊，14點45分發放號碼牌唷！

自己抓的萬里蟹自己賣，漁民們相約組團到野柳漁港擺攤

近年產地直送、地產地銷的風氣盛行，民眾直接向生產者購買產品的意願提升，因應萬里蟹季節的到來，新北市政府特別輔導萬里漁民辦理野柳假日活蟹市集，自9/10(六)到11/27(日)，每週六、日(含中秋、雙十連假)的11點至17點，在野柳漁港藍色公路候船亭將設有攤位由漁民們販售第一手的鮮活萬里蟹。9/10開市當天將邀請萬里蟹船到場進行卸貨展演助陣，讓民眾直擊萬里蟹從漁船進港、卸貨、分級等作業流程，現場並提供限量100份的現撈活蟹供民眾搶購，每份2斤特價399元，於14點開放排隊，14點45分發放號碼牌，15點準時開賣。

野柳假日活蟹市集人潮滿滿。（新北市漁業處提供）

開市當天萬里蟹船卸貨展演，直擊產銷最前線

新北市政府農業局表示，野柳假日活蟹市集提供民眾直接向萬里漁民購買新鮮當季漁獲的管道，現場也有代客蒸煮服務(需另行付費)，讓民眾可以當場享用海蟹最鮮美的滋味。萬里蟹船現場卸貨展演活動只有9/10開市當天，歡迎有興趣的民眾當日到野柳漁港來直擊產銷最前線！

更多訊息請洽

2016新北萬里蟹活動小組，電話: 02-82572525分機212、216 (周一至周五 11:00- 18:00)

(中時電子報)