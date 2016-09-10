悶熱!白天高溫33度 中部以北、宜花防豪大雨
今天（１０日）還是在滯留鋒面的影響之下，各地的天氣仍然不穩定，還是有下雨的機會，特別是午後在各地山區、中部以北及宜蘭、花蓮地區的降雨比較明顯，甚至有局部大雨發生的機率，請大家記得攜帶雨具備用，加上山區已連日降雨，請特別注意坍方、落石等現象，也隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。
根據中央氣象局資料顯示，今天各地的高溫約３０到３３度，不下雨時還是有點悶熱，低溫約２５度上下；至於空氣品質方面，今天全台及外島PSI多為良好至普通等級，指標污染物為臭氧，PM2.5為低等級。
另外，週日、下週一(１１日、１２日）影響台灣的滯留鋒面向北遠離，天氣會較為穩定一些，但北部地區、東北部地區及中南部的山區仍有局部降雨的機率。
而目前在關島附近，距離台灣大約２５００公里的海面上有一熱帶性低氣壓，有機會發展為颱風，預計這個熱帶性低氣壓或颱風其外圍雲系在下週二至下週四（１３日至１５日）間有機會影響台灣地區天氣，尤其對北部及東半部地區影響較大。
一直到下週五（１６日）之後會逐漸遠離，但是影響的程度、影響的時間則須視其實際路徑、系統的強度而定，目前不確定性仍大，變數較多，請大家留意氣象局的最新的天氣預報。
(中時電子報)
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