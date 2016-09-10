慶中秋》史博館藏玉兔表心意 邀民眾手印版畫鴻雁傳情
佳節時分和季節轉換之際，最適合大家彼此表達關心和問候之意。國立歷史博物館從館藏文物取材，精選漢瓦當拓本和玉兔形珮刻製成橡皮版，規劃「中秋月滿史博—鴻雁傳情版畫體驗」活動。邀請民眾於9月11日和9月25日周日下午2時至5時，闔家來史博館體驗版畫印製的樂趣，並可書寫問候的話語傳達心意。
隨著中秋節氣將近及兩項精采的版畫展覽，史博館從館藏文物「漢鴻雁瓦當拓本」及「白玉兔形珮」發想，刻製成兩款橡皮版，帶領民眾體驗傳統凸版印刷的技巧與彩色版畫印製的樂趣。民眾還能在印製完成的作品寫上祝福話語、簽上姓名，直接送給親朋好友或放在禮盒裡，讓收到的人感受手寫的溫度。9月11日和25日兩天下午2時至5時在史博館二樓及教育活動空間，民眾購票入館後可免費參加活動，每場限量明信片200份，送完截止。適合全家老少一起參與，感受博物館璀璨迷人的藝術風采與全新豐富有趣的體驗活動。
正在史博館一樓展出的「福彩．版華：廖修平之多元藝道」版畫展 (展期2016.09.03-10.23)，涵蓋他各時期廣為人知的精采代表作和近年來的立體創作。二樓國家畫廊的「大河傳承：十青版畫會42周年展」(展期2016.09.15-11.06)，訂於中秋節當天開展，昭示著臺灣的現代版畫，仍將源源不斷的流動與擴展。歡迎民眾前往史博館一次參觀兩項精采的版畫展，並體驗版畫印製的多元趣味。
(中時電子報)
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