美通過法案 911受害者可控告沙烏地阿拉伯
在美國舉行911襲擊15周年紀念儀式前夕，美國眾議院9日通過法案，可讓911恐怖攻擊受害者控告被指資助恐攻的沙烏地阿拉伯政府，法案最終需由總統歐巴馬批准，但據說白宮會否決該法案。
該項法案名為《追究恐怖主義捐助者法案》（Justice Against Sponsors of Terrorism Act，JASTA），眾議院當天以口頭表決方式通過，准許受害者及其家屬向支持恐怖活動的國家提告，現在已將法案交付白宮由總統歐巴馬簽署。
911事件參與恐攻的19名劫機犯中，有15人是沙烏地阿拉伯籍，據傳恐怖組織「基地」還獲得來自沙烏地阿拉伯的資助，所以許多受害者家屬認為沙烏地阿拉伯需要為此負責。
據了解，歐巴馬表示這會破壞美國與沙烏地阿拉伯的關係，其他國家恐仿效該法案，對美國提出告訴。不過就算歐巴馬否決該法案，但參眾議院若仍有三分之二的議員支持的話，將能推翻否決。
(中時電子報)
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