美網》喬帥3比1淘汰蒙菲斯 連兩年爭冠

球王喬柯維奇淘汰蒙菲斯，連續兩年打進美網男單決賽。（美聯社）

當今球王、大會第1種子，塞爾維亞的喬柯維奇，今天在男單準決賽遭遇第10種子、法國選手蒙菲斯，結果以3-1（6-3、6-2、3-6、6-2）獲勝，連續兩年挺進美網男單決賽。今年4個大滿貫賽他有3個打到最後，並已奪得澳網、法網冠軍。

喬帥首盤開局十分順利，很快取得5-0領先，但蒙菲斯並不放棄，一路追到3-5，惟第9局喬帥驚險保住發球局，以6-3拿下首盤。次盤喬帥乘勝追擊，很快取得5-1領先，蒙菲斯反撲不成，喬帥6-2再下一盤。

第3盤蒙菲斯突然大有起色，因為觀眾對他的表現不滿，紛紛發出噓聲！或許受到刺激，加上喬帥急於結束比賽，頻頻出現失誤，蒙菲斯反而以6-3扳回一盤。

第4盤兩人身體似乎都出現問題，蒙菲斯膝蓋有狀況，喬帥更是第2次把防護員請進場治療右肩。不過最後喬帥仍以6-2拿下勝利，盤數3比1淘汰蒙菲斯，寫下兩人對戰13勝0敗的紀錄。

接下來喬帥將與瓦林卡（瑞士）、錦織圭（日本）之戰的勝方對壘，並瞄準生涯第13個大滿貫賽冠軍。

(中時電子報)