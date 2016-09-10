美網》喬帥3比1淘汰蒙菲斯 連兩年爭冠
當今球王、大會第1種子，塞爾維亞的喬柯維奇，今天在男單準決賽遭遇第10種子、法國選手蒙菲斯，結果以3-1（6-3、6-2、3-6、6-2）獲勝，連續兩年挺進美網男單決賽。今年4個大滿貫賽他有3個打到最後，並已奪得澳網、法網冠軍。
喬帥首盤開局十分順利，很快取得5-0領先，但蒙菲斯並不放棄，一路追到3-5，惟第9局喬帥驚險保住發球局，以6-3拿下首盤。次盤喬帥乘勝追擊，很快取得5-1領先，蒙菲斯反撲不成，喬帥6-2再下一盤。
第3盤蒙菲斯突然大有起色，因為觀眾對他的表現不滿，紛紛發出噓聲！或許受到刺激，加上喬帥急於結束比賽，頻頻出現失誤，蒙菲斯反而以6-3扳回一盤。
第4盤兩人身體似乎都出現問題，蒙菲斯膝蓋有狀況，喬帥更是第2次把防護員請進場治療右肩。不過最後喬帥仍以6-2拿下勝利，盤數3比1淘汰蒙菲斯，寫下兩人對戰13勝0敗的紀錄。
接下來喬帥將與瓦林卡（瑞士）、錦織圭（日本）之戰的勝方對壘，並瞄準生涯第13個大滿貫賽冠軍。
(中時電子報)
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