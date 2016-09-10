美消費安全機構籲停用Galaxy Note 7

我要評比

美國消費品安全委員會（U.S. Consumer Product Safety Commission）今天示警說，三星電子（Samsung）Galaxy Note 7智慧型手機持有人應停止使用這種裝置，因為電池有起火威脅。

美國消費品安全委員會聲明，正在促使三星儘快宣布正式回收這種裝置。

美國消費品安全委員會表示，將會儘快決定三星或其合作電信公司替換Galaxy Note 7智慧型手機，是否為可接受的補救方法。1050910

(中央社)