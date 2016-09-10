偷吃警察3根薯條 她被捕了...

一名女子偷吃警察的三根薯條，被警察以偷竊罪逮捕。(圖片取自達志影像)

下次偷吃別人的東西，可要睜大眼看清楚是誰！美國有一名女子因為嘴饞，竟然大膽地偷吃警察放在眼前的薯條，警察一怒之下便以竊盜罪逮捕她。

7日晚間9時40分，一名警察在市區的一間餐廳用餐，有個來自馬里蘭州的女子，竟然走過去吃了警察桌上的一根薯條。警察面露不悅，當下提出數次警告，女子仍繼續拿薯條吃，警察一怒之下，依二級竊盜罪將該女子逮補。

警方筆錄表示，偷竊者不經同意便偷走物品，更紀錄了被竊取物：「炸薯條…數量三根。」

(中時電子報)