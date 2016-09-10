新加坡茲卡病例破300例
新加坡衛生部和國家環境局9日對外發表聲明，目前茲卡病毒感染病例新增12起，總確診病例已破300例。
新增個案中, 大部份與已知病例區有關連， 一宗則與此前發生疫情的疫區沒有直接關聯。截至9日中午總確診病例增至304例。
新加坡當局再次提醒，民眾應確保做好滅蚊工作，時常清理積水物，倒置盛水容器，定期疏通被堵塞的屋頂水溝及放置滅蚊藥等，才能有效控制病媒蚊。
茲卡病毒主要通過蚊子叮咬傳播，性行為也是傳播途徑之一。孕婦若被感染，可能導致胎兒出現小頭症。台灣疾病管制署已提升新加坡茲卡旅遊疫情建議為警示（Alert）等級，並呼籲懷孕及計劃生育的婦女先別前往新加坡。
(中時電子報)
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