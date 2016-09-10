凱瑞：美俄宣布敘利亞停戰計畫

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美國國務卿凱瑞（John Kerry）指出，美國和俄羅斯今天同意敘利亞內戰實行停火的計畫，為和平進程奠立基礎。

經過在日內瓦一整天馬拉松式談判，凱瑞在俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）伴隨下指出，他相信這項計畫將引領談判以「終結衝突」。1050910

(中央社)