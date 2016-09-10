《女人的房間-彭怡平個展》巴黎展出

《女人的房間-彭怡平個展》。（文化部提供）

長期以女性作為研究與創作主題的臺灣藝術家彭怡平，即將於9月15日起，在巴黎女性空間（Espace des femmes）發表《女人的房間-Heroom》個展，展示她自1993年以來，走訪世界各地女性，探討女人在父權社會中的角色。

本展覽係由駐法國代表處臺灣文化中心支持辦理，展覽內容結合文學、攝影、紀錄片等藝術。彭怡平說，展出的30件攝影作品以及21部影片，皆是她「遊歷世界的真實體驗與各國家庭生活的觀照」，藉著象徵女性權利與自由的「女人的房間」，她想反思「女性如何透過空間建構自我形象與解構社會制約」，以及「研究女性與家庭、社會、階級、種族、歷史、宗教、政經、文化之間的關聯」。

《女人的房間-彭怡平個展》。（文化部提供）

從越南的花苗族農婦、隱居石碇深山的臺灣設計師、從未受過教育的伊朗老婦、北京的時尚雜誌編輯、古巴的女巫師…，到法國的貴族女子，彭怡平試著用影像帶領觀眾走入這些女人的房間，並思考這個空間的符徵意義。

彭怡平表示，被視作女性主義先鋒的英國女作家吳爾芙對她的影響深刻。吳爾芙《自己的房間》乙書中所言「女性若想要寫作，一定要有錢和屬於自己的房間」一段文字，對她尤為震撼，也讓《女人的房間》成為她廿多年來興致昂然的不輟創作主題。

位在巴黎人文氣息最濃厚的左岸地帶的「女性空間」是個長期致力推廣女性平權的展覽平台，最早是以出版社和書局起家。它透過出版、座談、演講與展覽等多元藝文形式，提供女性對社會議題、生活、人性、法律、種族、生命以及歷史提出觀點，鼓勵女性從事各種思想與創作活動，在法國的女權平等倡議上扮演重要角色。

《女人的房間-彭怡平個展》。（文化部提供）

《女人的房間-Heroom》

展出日期：9月15日-11月20日，每週二至周六14:00-19:00

展出地點 : Éditions - Librairie - Galerie - Espace des femmes 35 rue Jaco b 75006 Paris

(中時電子報)