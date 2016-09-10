美國「火人祭」唯一亞洲團隊 蕭青陽以「如來神掌」震撼人心

「如來神掌」遊行畫面。（蕭青陽提供）

在美國內華達州黑石沙漠中舉行的「火人祭」(Burning Man Festival)，首度有來自亞洲的團隊前來挑戰：由熱愛冒險的設計師蕭青陽領軍的團隊，在當地跨國亞裔青年志工的協助下，連續兩年完成在沙漠中創作的不可能的任務，從「蓮花媽祖廟」到「如來神掌」，這些從臺灣傳統文化汲取元素的大型創作，讓參與活動的各國藝術家驚為天人甚至虔誠膜拜；而這些大型創作在最後一刻付之一炬的震撼，更令人為藝術的無限可能深深動容。

眾所矚目的「火人祭」是美國重要的大型藝術活動之一，2016年8月28日至9月5日於離雷諾2-3小時車程的黑石沙漠辦理，參與的藝術家必須克服艱困的環境，在有限時間內完成大型藝術品創作，並在活動最後一天將作品燒成灰燼。此次參與計畫係由臺灣汐止夢想社區文教發展基金會發動，領隊與召集人蔡聰明號召來自亞洲各地青年藝術志工28人參與。

蕭青陽在完成挑戰後表示，「火人祭」是一個相當重要的文化展示平台，他以傳統文化為本的藝術創作在國際參與者中獲得極大共鳴，藝術品背後的文化意涵與故事跨越了國界，穿透人心，此次與各國藝術菁英交流的經驗也帶給創作更多啟發。

蕭青陽說，今年活動能夠順利舉行，有賴臺灣20多位以及當地青年志工的投入與參與，大家在預算有限的情況下，胼手胝足在沙漠中搭建村落、進行創作，從借帳篷、借運輸車、租借住所、辦公室及工廠等等，還要面臨隨時而來的沙塵暴，終於克服種種難關，將今年的「如來神掌」打造為最吸睛的作品之一。

蕭青陽表示，參加「火人祭」的經驗非常特別，經過兩年的耕耘，已經在當地建立起難能可貴的夥伴人脈，他期待明年能招募到更多臺灣藝術家及志工青年的共同投入，募集更多資源，讓更多熱血青年有機會激發出自身無限創造力，來體驗這一個「很酷！」的藝術經驗。

但他也提醒，在沙漠生活、創作的艱辛非一般人能夠想像，白天氣溫高達45度，連一件衣服都穿不住，晚上卻降至零度以下，沙塵暴來襲時猶如世界末日，在此絕非以紙筆或電腦創作，而是需要運用推土機、卡車、吊車等大型機具，所以有意參與者，除了能從事創作之外，還需要具有冒險、挑戰的精神，而這些艱困的經驗，都將成為創作中不可或缺的能量。

文化部文化交流司相當重視臺灣團隊參與「火人祭」的寶貴經驗，並肯定民間自發性參與，期待未來可看到民間藝文團隊參與更多重要的國際藝術活動，提升台灣文化的能見度與影響力。

(中時電子報)