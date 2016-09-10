好萊塢潛規則多 男女同工不同酬

週末影劇好萊塢男女明星片酬的差距向來是不能說的秘密，既然不能說，也少有人認真探討追究，直到北韓駭客做了這件事。

2014年電影「名嘴出任務」（The Interview）消遣了北韓領導人金正恩，因而觸怒了這個共產國家，於是北韓駭客入侵片商索尼（SONY）影業資料庫，也曝光了男女演員同工不同酬的事實。

原來珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）是當今炙手可熱的好萊塢一姊，但是2013年她主演的「瞞天大佈局」（The American Hustle），入帳的片酬卻不如戲裡合作的男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）等人。

事後她藉著好友也是女星莉娜杜漢姆（Lena Dunham）架設的網路平台抒發不滿說，她的憤怒不是針對索尼，而是懊惱自己為何害怕被訛傳耍大牌而不敢爭取權益，並說以後要立場堅定，「誰不爽就去你的」。

於是女星們不再沉默是金，像是電影「阿甘正傳」（Forrest Gump），飾演阿甘女友的女星羅蘋萊特（Robin Wright），近來因主演Netflix的影集「紙牌屋」（House of Cards）而走紅。

男星凱文史貝西（Kevin Spacey）在劇中演美國總統有模有樣，羅蘋萊特詮釋第一夫人也同樣搶眼，但是這樣不輸凱文史貝西的吃重表現，獲得回饋卻沒有反應在該得的片酬。

今年5月間，她藉著自己主辦的反對非洲剛果掠奪天然資源的慈善活動，那晚包括主流媒體與片商代表都在場，羅蘋萊特把話挑明了說，「凱文史貝西拿多少，我也不能少，你們最好乖乖付錢給我，否則我就要當眾公開這件事」。

結果猶如媒體報導，羅蘋萊特獲得罕見勝利，而且片商更禮遇她擔綱執行製作，甚至請她執導數集紙牌屋。

「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，紙牌屋第2季，凱文史貝西的每集片酬是50萬美元（約合新台幣1563萬元），羅蘋萊特則是42萬美元。

這位女星說，她不像妮可基嫚（Nicole Kidman）1年拍4部片，若不努力，很快就會淪為B級演員，不再是片商尊重的票房保證。

不過，羅蘋萊特與珍妮佛勞倫斯力爭權益的結果，是否帶來了明顯改變？

8月底「富比世」（Forbes）公布的好萊塢明星收入排行，珍妮佛勞倫斯4600萬美元，在好萊塢女星中排名第1，但是這個數字若與男星排行相比，前5名都排不上。

顯然消弭好萊塢片酬的潛規則差異，依然是革命尚未成功，姊姊妹妹仍需努力。1050910

(中央社)