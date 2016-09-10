9月10日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●兆豐案 前董座知情不處理 罪嫌重大 蔡友才300萬交保

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案出現重大發展！北檢懷疑前兆豐金董事長蔡友才與董事會主任祕書王起梆等高層，輕忽美方調查，未盡管理人責任，導致遭重罰，涉犯《銀行法》特別背信罪，昨發動首波搜索，兵分5路前往蔡住處、戶籍地、鑒機資產管理公司，查扣蔡電腦與手機的通聯紀錄與訊息，並以被告身分傳喚蔡、王及3名證人到案。

●北韓第5次核試 威力直逼廣島原爆

北韓9日宣布成功進行第5次核試爆，這也是北韓今年1月宣布成功試爆首顆氫彈後，8個月以來第2次進行核試爆。南韓、美國等核武專家稱，北韓這次試爆，規模和威力為歷來最大的一次。

●陸客不來 健檢、醫美凍未條 少掉20億元觀光收益

兩岸關係急凍，連國內醫療業也受到重大衝擊！根據內政部移民署統計，去年陸客來台健檢醫美逾5萬8千人次，但新政府上台後，截至8月底約僅剩2萬人次，銳減剩下三分之一，業者推估，到今年底，頂多衝到2萬8千人次，還達不到去年的一半，算一算周邊觀光、住宿等消費，台灣恐怕直接少掉20億元的觀光收益。

蘋果日報

●美日發警訊 防機上自燃 台6航空禁用Note 7

南韓三星智慧手機GALAXY Note 7電池自燃風波，愈燒愈烈。美國本周接連發生可能與Note 7有關的火燒車、火燒屋事件，基於安全考量，美國聯邦航空總署（FAA）、日本國土交通省昨分別建議，使用Note 7手機乘客不應在飛機上開機或充電。昨華航、長榮等6家國籍航空公司宣布跟進，Note 7成為國內首款禁止在機上使用的手機。

●5大電信資費揭曉 月付2598 0元買i7 Plus

蘋果新機iPhone 7前天發表，蘋果台灣官網昨開賣，《蘋果》記者約在開賣後10分鐘順利購買，iPhone7 Plus新色曜石黑最搶手，要11月才到貨，其餘則等2至4周。實體通路將於下周五開賣；五大電信業者昨公布資費，i7 Plus購機價較前代小漲400元，0元購機則須搭配月付2598元至2699元資費。

●Apple Pay Android Pay Samsung Pay 月底開放

台灣將邁入行動支付新紀元！金管會昨一口氣宣布，Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay三大行動支付，將同步於9月底開放，包括台新、中國信託、國泰世華銀行都將加入首波申請行列，業者樂觀預估，最快12月全台現有600到700萬智慧型手機可透過指紋等快速方式完成付款，除了實踐出門不帶錢包也能暢行無阻，更宣告國內行動支付即將進入戰國時代。

聯合報

●Apple Pay月底前登台 最快年底可刷手機

年底前，台灣就可望使用Apple Pay。金管會昨宣布推動「金融科技發展推動計畫」十項措施，第一項就是擴大行動支付創新運用。金管會主委丁克華說，此舉就是開放Apple Pay等新種行動支付運用，相關政策會在中秋節前報行政院，應可在九月底前開放，民眾最快在今年底前應可申辦。

●桃園地景藝術節 37件生態創作勾引眼球

二○一六桃園地景藝術節昨天登場，即日起在新屋主展場、八德副展場分別開展到廿五日。新屋石滬、八德陂塘及國內外藝術家生態創作，將引領民眾了解桃園地景特色及社區投入營造故鄉的成果。

●蔡友才遭搜索約談 扣電磁紀錄

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展，檢方懷疑兆豐銀紐約分行遭美裁罰五十七億元後，未在第一時間通報董事會，可能涉及人為隱匿，昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管理公司等地點，查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通訊紀錄等電磁檔案，並四度傳喚蔡到案，另以被告身分傳喚兆豐金前董事會主秘王起梆，以兩百萬元交保，並限制出境，案情向上延燒。

自由時報

●田協理事長蔡辰威請辭 體育署長被批不適任

里約奧運之後，台灣體壇仍不得安寧，昨天體育節非但沒有大賽後光榮感，更因龍頭田徑協會理事長蔡辰威請辭，還呼籲所有協會跟進，讓體育是非再添一樁，體育署長何卓飛覺得事態嚴重，一早就開記者會對外說明。對於近期體育諸多紛擾，朝野立委也看不下去，矛頭已對準體育署，何卓飛官位可能不保。

●兆豐案 檢疑蔡友才從頭到尾都知情

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，昨有重大進展，除首度搜索前兆豐金董事長蔡友才擔任董事長的鑒機資產管理公司、蔡的戶籍、現居地等五處，且查扣蔡電腦、手機內的相關電磁紀錄外，更四度傳喚蔡，並首度傳喚蔡的愛將、兆豐金董事會前主任秘書王起梆，且將王列入第二名被告，另傳喚三名證人釐清案情。蔡、王等人被移送北檢複訊，王起梆以兩百萬交保，諭令限制住居、出境、出海；蔡友才以三百萬交保。

●9旬翁房被法拍 鄰居送暖買回供住

高雄市鳳山區九十一歲的張姓老榮民，因染毒的女兒瞞著老爸拿房子抵押貸款遭法拍，好心的老鄰居不忍老翁無家可歸，與親友籌資三百多萬元將已被人標走的房子買回來，供張伯伯及其雙眼失明的老婆安享晚年。

(中時電子報)